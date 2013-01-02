Далай-лама закликає до альтруїзму

Екологічні й багато інших проблем наших днів пов`язані з індивідуалізмом людей і надмірною увагою до матеріальних цінностей - для їх вирішення кожній людині потрібно проявляти більше альтруїзму та турботи про суспільство, заявив в інтерв`ю РІА “Новости” духовний лідер буддизму Тибету Далай-лама XIV Тензін Гьяцо.

«Індивідуалізм - це наслідок невідання, короткозорості й вузькості мислення. Будь-якому - віруючому, невіруючому або навіть атеїсту - необхідне розуміння реальної дійсності. Він повинен розуміти, що його власне майбутнє, його щастя цілком і повністю залежить від стану решти всього суспільства. А отже він не повинен нехтувати суспільним благом і думати лише про себе. Якщо ж людина думає лише про себе, то це означає, що їй не вистачає розуміння дійсного стану справ», - сказав Далай-лама.

Посилаючись на думку експертів, він констатував, що проблеми, з якими ми стикаємося, приміром глобальне потеплення, створені самими людьми. «Ми дуже багато уваги приділяємо турботі про індивідуальні інтереси, нам не вистачає цілісного підходу. Ми забуваємо, що кожна людина є частиною суспільства, частиною всього людства. Адже благополуччя окремо взятої людини цілком залежить від благополуччя всіх людей на планеті», - переконаний він.

На його думку, споживацтво також викликане недостатньо глибоким розумінням реальності.

Далай-лама при цьому називає кращими ліками умиротворений стан розуму. «Істинний "Будда Медицини" - це умиротворений стан розуму. Сучасні наукові дані свідчать про те, що умиротворений стан розуму відіграє ключову роль у підтримці фізичного здоров`я людини. Недаремно ми говоримо: здоровий розум - здорове тіло. Якщо розум піддається дуже великому стресу, то, зрештою, це руйнівно позначається на здоров`ї нашого тіла", - сказав Далай-лама.

«До моєї щоденної практики входять молитви й медитації, присвячені Будді Медицини, а також начитування мантри Будди Медицини. Але при цьому я піклуюся про своє здоров`я й виконую призначення лікарів", - зазначив Далай-лама.

За його словами, "слід поєднувати духовну практику й піклуватися про своє фізичне здоров`я". Й медичну систему Тибету відрізняє цілісний підхід до лікування хвороб: "вона піклується не лише про фізичне, але й про розумове здоров`я". Крім того, в ній ніколи не проводяться досліди над тваринами.

«Матеріальні цінності й блага можуть створити комфортні умови для нашого тіла, але не принесуть спокою розуму. У мене є друг, він мільйонер, дуже багата людина. Але одночасно він дуже нещасний і самотній», сказав Далай-лама і додав, що багато мільйонерів, люди, які володіють великими грошима, глибоко в душі відчувають неспокій, перебувають у стані стресу.