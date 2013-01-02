Через рекордне забруднення середовища Ісфахан треба залишати

Влада міста Ісфахан на заході Ірану зафіксувала рекордний рівень забруднення навколишнього середовища. Міські школи закрито, а жителям рекомендовано залишити місто, якщо в них є така можливість. Високий рівень забруднення атмосфери також зафіксовано в столиці країни, Тегерані, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Влада пояснює це особливостями клімату, проте деякі експерти стверджують, що екологія сильно погіршується через низькоякісний бензин і дизельне пальне, які використовуються в країні.

Після введення санкцій з боку західних країн Іран позбувся можливості імпортувати очищене пальне.

bbc.co.uk