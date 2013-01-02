В Італії від вибухів петард дві людини загинули

В Італії під час святкування Нового року від вибухів петард дві людини загинули і більш як 100 дістали травми, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

51-річний чоловік загинув у місті Казерта від серйозної травми черепа через невдалий запуск піротехнічного снаряда. У провінції Беневенто 49-річному чоловікові петарда вистрілила в обличчя, він загинув на місці.

У провінції Неаполь постраждали 82 людини, зокрема 6-річна дитина, яка одержала численні поранення й опіки.

Подібні інциденти сталися і в інших частинах Італії. Так, у Римі постраждали три людини, зокрема батько і син.

Повідомляється також про декілька випадків, коли люди втрачали пальці кисті рук через невдалий запуск піротехніки. У Мілані 11-річна дитина втратила декілька пальців, піднявши із землі петарду, яка не спрацювала.

bbc.co.uk