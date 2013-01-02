У Китаї обрушився споруджуваний тунель метро
18:10, 02 січня 2013Зарубіжні новини
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Витягнули живим одного робочого
У Китаї обрушився споруджуваний тунель метро.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням Сіньхуа, внаслідок обрушення споруджуваного тунелю метро в Наньніні – адміністративному центрі Гуансі-Чжуанського автономного району на півдні КНР – під завалами опинилися метробудівці. Поки не ясно, скільки людей перебувають під завалами.
Трагедія сталася сьогодні вдень у районі вулиці Міньчжу. Поки з-під землі вдалося витягнути живим одного робочого, його направлено до лікарні, передає агентство Сіньхуа.
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