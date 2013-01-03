Магнітні бурі в січні

У січні 2013 року очікується 7 магнітних бур.

Отже, людям необхідно звернути увагу на своє самопочуття в такі дні:

четвер, 3 січня

вівторок, 8 січня

неділя, 13 січня

субота, 19 січня

середа, 23 січня

п`ятниця, 25 січня і

понеділок, 28 січня.

Проте загальна слабкість організму може відчуватися і в перших числах січня 2013 року.

Нагадаємо, медики рекомендують стежити за станом свого здоров`я в першу чергу людям, схильним до мігреней, гіпертонікам і тим, хто страждає хворобами серця. Під час магнітних бур фахівці радять понизити фізичні навантаження, тримати під рукою необхідні ліки, перейти на рослинну їжу, кисломолочні продукти і нежирне м`ясо. Окрім цього, потрібно відмовитися від вживання міцних алкогольних напоїв і обмежитися в курінні. А поліпшити загальне самопочуття допоможе чай з м`ятою або мелісою.

korzonews.info