Колір тарілки врятує від переїдання

Контраст між кольором посуду і їжі примушує контролювати розмір порцій.

За допомогою правильного підібраного кольору посуду можна уникнути набору зайвих кілограмів, вважають американські фахівці з Університету Корнелла.

Учені провели експеримент за участю групи добровольців, яким пропонували пасту на білій або червоній тарілці. У одному випадку використовувався томатний соус, а в іншому — вершковий.

Коли пасту подавали з томатним соусом на червоній тарілці, а з вершковим — на білій, то люди набирали собі порції на 17-22% більше, ніж контрольна група, що тестувала принцип контрастності.

Експерти вважають, що контраст примушує людину уважніше розглянути і оцінити порцію.

На думку професора Брайана Вансинка, очі людини здатні обдурити мозок.

korzonews.info