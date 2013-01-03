Як відсунути і полегшити початок клімаксу?

"Щоб відсунути і полегшити початок клімаксу, жінці варто зайнятися своєю печінкою, - каже столичний дієтолог 49-річний Борис Скачко. - Якщо вона не виводить відпрацьовані гормони, то клімакс буде бити по повній програмі. Причому бажано чистити організм не у 50, коли вже почалися збої місячних, а років із 35. У цьому віці ендокринологи вже знаходять у жінок гормональні порушення. Якщо їх немає, значить, організм міцний".

Якщо жінка самотня, клімакс може початися ще раніше. Незатребуваність системи призводить до того, що вона раніше виключається.

"Якщо жінка має мастопатію, ендометріоз, фіброміому - це говорить про те, що її статева система значно старша, ніж прописано у паспорті. Тут потрібна хороша робота печінки. Також треба покращити харчування. Не зловживати смаженим, солоним, гострим, зменшити до мінімуму каву й алкоголь", - радить дієтолог.

Про порушення сигналізує біль у грудях перед місячними. Швидше за все - це мастопатія. Якщо між місячними мазня, вони тривалі або дуже незначні, то це може бути ендометріоз. При ньому клітини внутрішнього шару матки, які у здорових жінок виводяться з організму разом із місячними, приживаються і розростаються в інших органах. Під час менструації вони кровоточать і завдають жінці сильного болю.

"Фіброміома відразу не проявляється, її може видати лише кровоточивість між місячними. Все це видно на УЗД. Загалом відомо 50 видів гормональних порушень. Усім жінкам призначають два гормональні препарати, а потрібно насамперед почистити печінку", - наголосив Скачко.

gazeta.ua