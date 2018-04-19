5 ефективних засобів проти набряків під очима

Мішки під очима перестануть бути приводом для розпачу щоранку, якщо взятися за них всерйоз.

1. Масаж проти мішків під очима

Набряки під очима (якщо вони з`являються час від часу, а не викликані серйозними проблемами зі здоров`ям) - це наслідок поганої циркуляції лімфи. Лімфатичний масаж - найдієвіший, що можна в цьому випадку придумати.

Щоб прискорити відтік міжклітинної рідини в лімфатичні капіляри і простимулювати її подальше просування в потрібну сторону, зробіть серію акуратних, але відчутних натискань: середнім пальцем спочатку по верхній повіці, «йдучи» за межі росту брів, потім - по нижній, орієнтуючись на лінію очниць.

Зробіть близько п`яти таких натискань зверху і стільки ж знизу, а потім продовжуйте рухатися від внутрішніх куточків очей вниз по лінії носогубної складки. І повторіть все це двічі.

Альтернативу такому лімфодренажу можуть скласти спеціальні косметичні засоби проти набряків з роликовим масажером. Неважливо, які саме: їх косметична «начинка» має приблизно однакову - дуже низьку - ефективність. Зате металевий ролик пропрацює повіку в точності так, як потрібно.

2. Моментальне охолоджування набряків

Холод діє на набряклі повіки подібно масажу: прискорює рух лімфи і стимулює кровообіг. Найпростіший і дієвий проти мішків під очима - звичайний кубик льоду з холодильника.

Прикладайте його по черзі то до однієї, то до іншої повіки протягом хвилини. І не забудьте, що потім приблизно протягом півгодини не можна буде «зависати» вниз головою: інакше ефект вийде зворотній.

3. Ніяких вуглеводів на ніч!

Те, що солона їжа сприяє набрякам, знають всі. Набагато рідше ми згадуємо про те, що і вуглеводи затримують рідину в організмі, причому в дуже серйозних кількостях: 1 г вуглеводу пов`язує до 4 г води.

Виключіть, принаймі, «швидкі» вуглеводи: солодощі, пасту, рис, картоплю, хліб. А краще всього вечерю робити білковою. Тоді й пити можна буде стільки, скільки захочеться. Але тільки не алкоголь - так, він зневоднює, зате збирає залишки рідини саме там, де нам не потрібно, тобто під очима.

4. Водовідвід

Кава, вода з лимоном, журавлинний сік, ромашковий чай мають сечогінний ефект. Ще зайву воду виводять фенхель, селера, огірки, баклажани (але тільки сирі).

А ось молоко і молочні продукти, за деякими дослідженнями, навпаки, активно затримують рідину в організмі. Щоб з ранку виглядати добре, без мішків під очима, складайте вечірнє меню з урахуванням цих властивостей напоїв і продуктів.

5. До сьомого поту

Рух активізує кровообіг і виводить воду разом з потом: нехай не локально, але так навіть краще. Півгодини бігу, урок латиноамериканських танців або степ-аеробіка вранці - і від заспаного виду і мішків під очима не залишиться і сліду.

zhinka.info