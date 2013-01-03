Ветеринари СНД боротимуться з поширенням епідемії ящура

За дорученням міжурядової ради зі співробітництва в галузі ветеринарії СНД ФДБУ "Федеральний центр охорони здоров`я тварин" (ФДБУ "ВНДІЗТ") розробив проект програми "Комплекс спільних заходів держав - учасниць СНД з профілактики та боротьби з ящуром в державах Співдружності на 2013 - 2020 роки". Про це повідомляє прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

Програма розроблена з урахуванням пропозицій ветеринарних служб країн СНД і спрямована на недопущення виникнення та розповсюдження на території країн СНД ящура, зведення до мінімуму шкоди від можливих ящурних спалахів завдяки швидкій локалізації та ліквідації епізоотичних вогнищ. Останній випадок ящуру в Україні реєструвався в 1988 році. З 1992 року в країні призупинена вакцинація проти ящуру.

У проекті викладений аналіз епізоотичної ситуації щодо ящуру в країнах СНД і в інших державах з 2010 по 2012 роки, розроблено прогноз ризику занесення, виникнення і розповсюдження цього небезпечного захворювання тварин в державах Співдружності на 2013-2015 роки. Крім того, визначені регіони високого ступеня ризику занесення і поширення ящуру, намічені заходи щодо профілактики і боротьби з ним.

Проект програми планується обговорити на спеціальному засіданні міжурядової ради зі співробітництва в галузі ветеринарії СНД в лютому 2013 року. Воно пройде у Володимирі (РФ) на базі ФДБУ "ВНДІЗТ".

Довідка УНІАН.

Міжурядова Рада зі співробітництва в галузі ветеринарії Співдружності Незалежних Держав створена відповідно до Угоди про співробітництво в галузі ветеринарії від 12 березня 1993 року.

У жовтні 2010 р. Головний державний інспектор ветеринарної медицини України І.Бісюк був обраний Головою міжурядової Ради зі співробітництва в галузі ветеринарії країн СНД.

Головними завданнями Ради є: розробка рекомендацій з проведення державами-учасниками Угоди скоординованого співробітництва в галузі ветеринарії направлених на попередження та ліквідацію карантинних та особливо небезпечних заразних хвороб сільськогосподарських тварин; розробка рекомендацій направлених на зближення норм національного законодавства в галузі ветеринарії, розробка єдиних ветеринарних вимог при експортно-імпортних перевезеннях підконтрольних ветеринарній службі вантажів; координація дій при міжрегіональному співробітництві з питань пов’язаних з надзвичайними ситуаціями та ліквідацією наслідків при виникненні гостроінфекційних хвороб тварин; сприяння інтеграції ветеринарних служб з попередження виникнення хвороб техногенного характеру, захисту здоров’я людей та тварин, охорони зовнішнього середовища.