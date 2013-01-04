Сенат США засуджує заборону на усиновлення російських сиріт

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка засуджує заборону на усиновлення російських сиріт американцями, що набула чинності 1 січня.

Про це повідомляє ВВС Україна.

У резолюції йдеться, що російський закон, ухвалений у відповідь на американський "акт Магнітського", в першу чергу завдає шкоди дітям-сиротам, яких, на думку сенаторів, використовують як "пішаків у політичній грі".

Сенатори закликали російську владу переглянути заборону "з гуманітарних міркувань".

У першу чергу, на їхню думку, мають бути ухвалені рішення по тих випадках усиновлення, які були розпочаті до набрання чинності закону.

Без батьківської опіки в Росії живуть 740 000 дітей, йдеться в документі з посиланням на дані ЮНІСЕФ.

При цьому, за даними російського Міністерства освіти, у державних установах у країні живуть 110 тисяч дітей.

Один з авторів резолюції - сенатор від штату Міссурі Рой Блант - сам є прийомним батьком для дитини з Росії.

"У Росії понад 700 тис. дітей-сиріт, багато з яких хворі або мають особливі потреби. Використовувати цих беззахисних дітей як пішаків у політичній грі - обурливо. Чесно кажучи, ця поведінка недостойна тієї довіри, яку ми надали росіянам, ухваливши минулого місяця закон про налагодження постійних торговельних відносин", - сказав Р.Блант.

ВВС Україна нагадує, що минулого тижня Р.Блант і 15 його колег звернулися з листом до Президента РФ Володимира Путіна, закликавши його не порушувати домовленості і не підписувати "антимагнітський закон".

Американський сенатор від штату Луїзіана Мері Лендрі сказала, що "діти повинні виховуватися в сім`ях, а не в притулках, держустановах або на вулиці".

Держдепартамент США назвав "антимагнітський" закон "політично мотивованим рішенням".

"За останні 20 років американські сім`ї всиновили понад 60 тис. дітей з Росії, і більшість цих дітей вдячні своїм люблячим батькам за підтримку, - сказано в заяві. - Закон обмежить роботу російських неурядових організацій, які співпрацюють з американськими батьками".

Резонансний закон Держдума ухвалила 21 грудня у відповідь на американський "акт Магнітського", що передбачає санкції проти російських чиновників, ймовірно причетних до загибелі юриста Сергія Магнітського в СІЗО в 2009 році.

Рада Федерації схвалила закон 26 грудня. Двома днями пізніше його підписав В.Путін, який раніше заявляв, що "не бачить підстав не підписувати документ".

Закон викликав неоднозначну реакцію в російському суспільстві. Свою незгоду з законопроектом висловили ряд міністрів російського уряду.

Віце-прем`єр з соціальних питань Ольга Голодец направила лист В.Путіну, в якому вказала, що закон суперечить цілому ряду міжнародних норм, у тому числі Віденській конвенції та Конвенції про права дитини, а також не відповідає російському Сімейному кодексу.

Раніше з критикою закону практично одночасно виступили відразу три міністри російського уряду: глава МЗС РФ Сергій Лавров, глава міністерства освіти і науки Дмитро Ліванов та міністр з питань Відкритого уряду Михайло Абизов.

bbc.co.uk