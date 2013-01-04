Мандарини і гарбуз захищають від переломів

Оранжеві фрукти і овочі роблять кістки міцнішими.

Овочі і фрукти оранжевого кольору захищають від переломів, говорять учені. Особливо актуально це взимку, в період ожеледиці.

Яскраві овочі і фрукти містять багато каротиноїдів — речовин, які надають забарвлення більшості фруктів і овочів. Учені пояснюють, що в організмі каротиноїди перетворюються у вітамін A. Цей вітамін відповідає за міцні кістки і зуби, необхідний для зростання нових клітин і уповільнює процес старіння.

Учені відзначають, що особливо високий ризик переломів у худих літніх людей. Тому їм в першу чергу слід включити в раціон моркву, гарбуз, болгарський перець, цитрусові, хурму.

korzonews.info