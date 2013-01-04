Повільне жування допомагає худнути

10:21, 04 січня 2013
Зарубіжні новини
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Повільне пережовування їжі допомагає худнути, довели британські учені. Вони прийшли до висновку, що від бажання з`їсти увечері солодке можна позбутися, якщо жувати кожен шматочок їжі по 30 секунд.

Психологи з Бірмінгемського університету провели експеримент за участю 43 молодих жінок. Учасниць розділили на три групи. Дівчат з першої групи попросили з`їсти бутерброди як завжди, другій групі запропонували робити паузу в 10 секунд між ковтаннями, а третю групу попросили жувати кожен шматок не менш 30 секунд. Через деякий час дівчатам запропонували перекусити цукерками. Менше всього цукерок з`їли учасниці з третьої групи.

Виявилось, що процес ретельного пережовування робить кохані раніше продукти менш привабливими. Крім того, за словами психологів, довге жування дає мозку сигнал, що їда вже відбулася.

likar.info

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