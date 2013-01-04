Багато мінералки шкідливо для здоров'я

В період свят потрібно пити більше рідини, але мінералка може зіграти злий жарт із здоров`ям. Про це розповів лікар-гастроентеролог Вадим Шипулін.

З одного боку, лужна мінеральна вода допомагає впоратися з печією, оскільки гасить кислотність шлункового соку. Проте така вода сприяє підвищеному жовчовиділенню. Для людей із захворюваннями ШКТ це чревато загостренням хронічного панкреатиту, ерозії або виразкової хвороби 12-перстної кишки. Тому зловживати мінеральною водою не можна, необхідно знайти «золоту середину», підкреслив лікар.

В.Шипулін рекомендував підтримувати водний баланс за рахунок свіжовичавлених соків, «нейтральних» або слабко мінералізованих мінеральних вод.

likar.info