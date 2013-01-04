Запальні люди живуть довше, ніж ті, хто звик стримувати свої емоційні пориви, з`ясували німецькі учені. Дослідження показало, що відкритий вираз негативних емоцій корисний для здоров`я.

У експерименті, проведеному ученими з Університету в Йені, взяли участь 6 тис. добровольців. Експерти спостерігали за їх емоційною реакцією на різні обставини. Виявилось, що у тих, хто схильний пригнічувати свій неспокій, у відповідь на дратівливу ситуацію значно частішає пульс, хоча зовні вони можуть зберігати спокій. Це, у свою чергу, приводить до підвищення кров`яного тиску і ризику розвитку різних захворювань, включаючи серцево-судинні і онкологічні.

Результати дослідження опубліковані в журналі Health Psychologies.

korzonews.info