Останні два роки все більше чоловіків хворіють на анорексію. Про це в інтерв`ю Gazeta.ua розповіла столичний дієтолог Вікторія Левчук.

"Анорексію називають хворобою 21 століття. Прагнення до худорлявості щороку відбирає життя у тисячі жінок і чоловіків, - говорить Вікторія. - Коли людина звикає до почуття голоду, вона отримує під час голодування задоволення".

За словами дієтолога, часи, коли анорексією хворіли тільки жінки, залишилися в минулому.

"З кожним роком все більше чоловіків страждають від анорексії, - каже дієтолог. - Особливо часто до дієт вдаються хлопці у перехідному віці. Як правило, у своїх бажаннях вони наполегливіші за жінок. Довший час можуть голодувати. Мода надиктовує їм інші параметри краси. Якщо колись це був сильний і накачаний чоловік, то тепер модне дуже струнке тіло, на якому стирчать кістки тазу, випирають ребра, чітко видно вилиці і ключиці".

Як зауважила Вікторія Левчук, чоловіки худнуть швидше за жінок. Повернути колишню вагу їм майже нереально.

"Чоловіки, як і жінки, підсідають на відмову від прийому їжі і на контроль ваги як на наркотики. Тільки, на відміну від наркоманів, які отримують кайф, коли вживають наркотики, хворі на анорексію отримують задоволення, коли відмовляються від їжі".

Зазвичай хворі на анорексію домагаються втрати ваги жорсткими дієтами і голодуванням. Все частіше, щоб добитися схуднення, вдаються до промивання шлунку після прийнятої їжі, роблять клізми. І чоловіки, і жінки штучно викликають блювоту і приймають проносне.

"В анорексиків шкіра стає в`ялою і синьою. Їм постійно холодно, часто йде кров із носа, людина може знепритомніти серед вулиці чи у транспорті. Жінки, які голодували, навіть після довгого лікування не можуть зачати і виносити дитину. Настає необоротна дистрофія внутрішніх органів. Це може призвести навіть до смерті".

"Людям, які свідомо почали себе обмежувати від їжі, потрібна психологічна допомога, - говорить столичний психолог Анна Руденко. - Хлопці і дівчата, які мордують себе голодом, часто мають підсвідому ціль. Хтось хоче сподобатися чоловікові своєї мрії, хтось, щоб пробитись на конкурс краси і завоювати модельний та шоу-бізнес. Багатьох на голодування спонукають родичі: батьки чи чоловіки. Людина перестає контролювати свої думки та погляди. Відмовляється від їжі, бо вважає саме її єдиною перепоною до здійснення своєї мети та мрії".

gazeta.ua