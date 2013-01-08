У нашій Галактиці є близько 17 млрд схожих на Землю планет

Астрономи виявили свідчення того, що в нашій Галактиці є близько 17 млрд планет, схожих на Землю.

Проте на більшості з них, за словами вчених, через дуже високу температуру й відсутність води не може бути життя. Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

На засіданні Американського астрономічного товариства автори дослідження розповіли, що космічний телескоп НАСА "Кеплер" обстежував частину зірок Чумацького шляху, за розміром приблизно рівних Сонцю.

Виявилось, що на орбіті кожного шостого з вивчених небесних тіл є планети, за розміром відповідні Землі. Ці висновки вчені поширили на всю Галактику: таким чином з`явилося припущення про 17 млрд планет, подібних Землі.

bbc.co.uk