Як подолати депресію

Важке життя людини, у якої закінчилася відпустка. Ще вчора - свобода і неробство, сьогодні - термінові справи і оберемок проблем.

З`явившись в офісі після тривалої перерви, багато хто хапається за голову і нарікає, що краще вже зовсім не відпочивати. Парадокс: після тижнів неробства ми часто маємо в активі не бадьорість, тонус і бажання звалити гори, а головний біль, роздратування і повну апатію. Психологи називають такий стан “післявідпустковою”депресією і вважають його закономірним наслідком "неправильної" відпустки.

Голова порожня

Правильна відпустка - це коли людина повністю перемикається з одного виду діяльності на іншу. Головне - зуміти забути про офіс взагалі. Зідзвонюючись з товаришами по службі і прокручуючи в голові робочі моменти, ви крадете у себе дорогоцінні години неробства. Крім того, подвійне навантаження - спроба відпочити і продовжити робочий процес - спричинюють загострення хронічних захворювань.

Друга проблема відпускника - час. На думку фахівців, краще не відпочивати зовсім, ніж відпочивати мало. Учені визначили "відпускний мінімум" - два тижні. Одна піде на адаптацію до нових умов - зміни режиму дня, можливо, клімату і тимчасових поясів. Друга - на власне відпочинок. І бажано мати ще одну у запасі - на реакліматизацію, тобто повернення до колишніх умов життя.

Ще одна поширена помилка - відпочивати "за компанію". Часто стиль проведення часу вибираєте не ви, а ваше оточення. Замість того, щоб блаженствувати на пляжі, ви тягнетеся з приятелями на екскурсію або, скажімо, обробляєте грядки на дачі, хоча ненавидите сільське господарство. Потрібно вчитися твердо говорити "ні" - без хибного почуття провини.

Розминка перед стартом

Але навіть, якщо вам вдалося і забути слово "робота", в офісі можливі ускладнення. Багато хто намагається відразу ж активно включитися в процес і поспішно вирішити питання, що накопичилися.

Досвід показує, що не варто поспішати ухвалювати важливі рішення в перший же день після відпустки - можливі помилки.

Німецькі учені вирахували, що за час вдалого відпочинку розумовий коефіцієнт людини знижується на 20 пунктів. Тому необхідно дати собі час на активізацію інтелекту. Психологи серйозно говорять про те, що в перший робочий день потрібно дозволити людині відпрацювати тільки половину робочого дня – це буде профілактикою нервових зривів.

Момент виходу на роботу варто вважати міні-кризою і ставитися до нього серйозно. Незадоволеність своєю роботою і життям в цілому дуже яскраво виявляється саме зараз. Втім, людина, захоплена своєю справою, не стане довго вдаватися до смутку. Іспанські психології з`ясували, що більше 35% їх співвітчизників регулярно впадають в “післявідпусткову”депресію. Причини такої цього вчені бачать в тому, що лише 5% іспанців задоволені своєю роботою. Відповідно, є привід подумати, а чи потрібна взагалі така робота?

І не розцінюйте депресію як прояв власної слабкості: подібні проблеми трапляються і у сильних, успішних в житті і бізнесі людей. Найчастіше цією на “післявідпусткову” депресію страждають власники малого бізнесу і представники ліберальних професій - лікарі, адвокати, журналісти.

Життя прекрасне і дивовижне

Як справитися з депресією, якщо вона таки трапилася? Працювати, звичайно, доведеться, але кидатися з головою в трудові будні зовсім не обов`язково і навіть шкідливо.

Почніть з найпростіших речей, що не вимагають концентрації уваги і особливих розумових зусиль. Розкажіть колегам за ланчем про приємні моменти відпустки, покажіть фотографії - непогана програма на перший день.

Домашніх краще попередити про те, що ваше роздратування ніяк не пов`язане з вашим до них відношенням, навпаки, вам необхідні любов і підтримка. До речі, люди, щасливі у шлюбі, швидше долають проблеми на роботі.

Поки ви не увійшли до звичного ритму, дуже важливо відшукати власні "ресурси позитиву". Когось заспокоюють довгі прогулянки, когось - комп`ютерні ігри. Деякі заводять в офісі настільний міні-сад каменів і медитують з грабельками в руках. Розкіш людського спілкування теж не протипоказана, особливо якщо з симпатичними вам людьми. А ось від настирливих родичів краще триматися подалі.

Підняти тонус допоможуть і фізичні заняття. І зовсім не обов`язково штовхати штангу або годинами накручувати кола по стадіону. Для початку достатньо статичних вправ. Лежачи на дивані, стисніть руки в замок, підніміть ногу і затримайтеся в такому положенні на декілька хвилин. Повторіть ще раз 5-10. Така непомітна гімнастика відмінно тонізує, спалює зайві калорії і попутно дозволяє привести думки в порядок.

Ще одна хитрість - вставати вранці хвилин на 20-30 раніше, ніж зазвичай. Це дасть вам додатковий час на переосмислення цінностей, звикання до нової обстановки і мрії про наступну відпустку.

Юлія Мартиненко