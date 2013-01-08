На одному з пляжів у Ріо-де-Жанейро потонув консул Білорусі Сергій Гуревський.

Інформацію про це підтвердив РІА «Новости» офіційний представник МЗС Білорусі Андрій Савіних.

Раніше бразильські ЗМІ повідомили, що 65-річний С.Гуревський захлинувся під час купання й помер під час перевезення в госпіталь.

"Білоруський консул у Ріо-де-Жанейро загинув внаслідок нещасного випадку на воді", - сказав А.Савіних.