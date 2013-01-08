В Індії від переохолодження загинуло понад 170 осіб
12:13, 08 січня 2013Зарубіжні новини
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В Україні - понад 80 осіб
Понад 170 осіб загинули від переохолодження у північній Індії, повідомляє Бі-Бі-Сі Україна з посиланням на владу країни.
Найбільше жертв холодів - у штаті Уттар-Прадеш. Від холодної погоди також сильно постраждали штати Пенджаб та Хар`яна.
Повідомляється, що від переохолодження найчастіше гинуть безпритульні та люди похилого віку.
В Україні цієї зими від переохолодження вже загинуло понад 80 осіб.
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