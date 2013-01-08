В Індії від переохолодження загинуло понад 170 осіб

Понад 170 осіб загинули від переохолодження у північній Індії, повідомляє Бі-Бі-Сі Україна з посиланням на владу країни.

Найбільше жертв холодів - у штаті Уттар-Прадеш. Від холодної погоди також сильно постраждали штати Пенджаб та Хар`яна.

Повідомляється, що від переохолодження найчастіше гинуть безпритульні та люди похилого віку.

В Україні цієї зими від переохолодження вже загинуло понад 80 осіб.

bbc.co.uk