За даними ООН, у Сирії недоїдає 1 млн осіб, близько 4 млн осіб потребують гуманітарної допомоги, повідомляє Бі-Бі-Сі Україна.

Всесвітня продовольча програма (ВПП) оголосила, що вона допомагає 1,5 млн сирійців, проте тривалі бої та неможливість використання порту Тартус для доставки харчів призводять до того, що багато людей не отримують допомоги.

За оцінками ООН, внаслідок конфлікту в Сирії, що розпочався у березні 2011 року, загинуло понад 60 тисяч осіб.

Протягом останніх місяців повстанці здобули контроль над окремими районами північної Сирії. Зростання рівня небезпеки змусило ВПП закрити свої офіси в містах Хомс, Алеппо, Тартус та Камишли. Наприкінці 2012 року спостерігалося різке зростання кількості нападів на вантажівки з допомогою від ВПП, зазначили в організації, якій також не вистачає пального.

Тим часом Агентство ООН у справах біженців повідомило, що кількість біженців, які рятуються від насильства у Сирії, минулого місяця зросло майже на 100 тисяч осіб.

Протягом останніх тижнів опозиційні сили досягли значних успіхів, проте їхні спроби здобути контроль над районами поблизу великих міст, в тому числі Дамаску, наражаються на жорсткий опір та руйнівні авіаудари.

У понеділок газета «Нью-Йорк Таймс» повідомила, що ізраїльська розвідка має дані про те, що підрозділи сирійської армії займалися змішуванням хімічних речовин – підозрюється, що йдеться про смертельно небезпечний нервово-паралітичний газ зарин – та заповненням ними десятків 225-кілограмових бомб, які можуть бути завантажені на літаки.

Подібні повідомлення наприкінці листопада 2012 року спричинили у багатьох країнах шквал заяв, які застерігали режим Президента Сирії Башара Асада від використання хімічної зброї проти власного народу.

bbc.co.uk