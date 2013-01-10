Українського туриста вбито в Мексиці

Українського туриста знайдено мертвим у штаті Юкатан на південному сході Мексики.

За даними правоохоронних органів, його могли вбити через велику суму готівки, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеву пресу.

За інформацією прокуратури Юкатана, тіло 25-річного Олександра Батичка зі слідами насильства було виявлено в орендованій ним машині на одній із доріг Юкатана. Поліції вдалося з`ясувати, що молодий чоловік узяв автомобіль на прокат наприкінці грудня, щоб проїхатися низкою археологічних зон півострова Юкатан. За оренду він розплатився готівкою, а в його сумці службовці фірми бачили велику суму грошей.

О.Батичко приїхав до Мексики на відпочинок і зупинився в Плайя-дель-Кармен у сусідньому з Юкатаном штаті Кинтана-Роо, де й орендував машину.

Поліція з`ясовує обставини загибелі громадянина України. Одна з основних версій - напад із метою пограбування, оскільки велика сума грошей убитого зникла.