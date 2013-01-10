У США від грипу померли вже 18 дітей

Сильна епідемія грипу охопила практично всю територію США.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними Центрів із контролю та запобіганню захворюванням, розташованим в Атланті (штат Джорджія), спалахи захворювання зафіксовані в 41 штаті.

В результаті епідемії, яка почалася цього року раніше звичайного, померли вже 18 дітей.

Мер Бостона (штат Массачусетс) Томас Меніно оголосив "надзвичайну ситуацію у сфері громадської охорони здоров`я".

Лікарі наполегливо рекомендують усім робити щеплення від грипу. За їхніми словами, вакцинація необхідна, в першу чергу, літнім людям і дітям, які перебувають в особливій групі ризику. Влада деяких міст вирішила надавати вакцину безкоштовно.

За словами експертів, цього року епідемія грипу в США обіцяє бути дуже суворою. Лікарні повідомляють про надмірний наплив пацієнтів, людям доводиться довго сидіти в чергах в очікуванні прийому. Багатьох із них відправляють лікуватися додому, оскільки приймальні покої переповнені.

Щорічно в США в осінньо-зимовий сезон на грип хворіють від 5% до 20% населення країни. При цьому близько 200 тисяч осіб потрапляють до лікарень, від 3 тисяч до 49 тисяч вмирають. Понад 35% жителів США щорічно роблять щеплення від грипу.

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