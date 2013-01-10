У Індії вантажівка перекинулася в кювет: загинуло 25 осіб

У Індії вантажівка, за кермом якої перебував п`яний водій, перекинулася і впала в кювет в окрузі Аурангабад у північному штаті Біхар.

Загинуло 25 працівників, які поверталися із збирання урожаю і їхали в кузові, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал NDTV.

Серед жертв 11 дітей. 10 осіб госпіталізовано. Всього в кузові вантажівки їхало 35 людей. Водій втік з місця події.

Уряд виплатить сім`ям загиблих по 50 тисяч рупій (приблизно 900 доларів).