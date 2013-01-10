Половина їжі на Землі пропадає марно

Експерти британського товариства інженерів-механіків встановили, що від 30% до 50% вирощеної і виробленої на Землі їжі, що становить близько 2 мільярдів тонн, ніхто не з`їдає, повідомляє ВВС.

Жителі найбагатших регіонів планети - США і країн Європи - половину продуктів викидають після придбання.

Згідно з оприлюдненою ВВС доповіддю, безглуздо вироблені надлишки їжі утворюються унаслідок поєднання чинників: суворого контролю за продажем прострочених продуктів, поганого збирання врожаю і марнотратства споживачів.

У доповіді наголошується на тому, що величезні обсяги прісної води – близько 550 мільярдів кубометрів - використовується у світі на вирощування продуктів, які згодом викидаються на смітники.

Автори називають такий стан речей трагічним, і заявляють, що планеті, чисельність населення якої до 2075 року, за прогнозами, зросте на три мільярди - до 9,5 мільярда осіб, варто задуматися про стратегію розумного харчування.

bbc.co.uk