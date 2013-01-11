У Шотландії вигадали новий спосіб боротьби з алкоголізмом

У Шотландії знайшли новий спосіб боротися з алкоголізмом. У Шотландії випущено новий додаток для мобільних пристроїв - Drinking Mirror, створений спеціально для жінок. Він наочно демонструє згубну дію алкоголю на красу. Про це повідомляється на сайті уряду Шотландії, пише сайт directpress.ru.

Принцип роботи програми простий - користувачці пропонується завантажити в мобільний пристрій свою фотографію і вказати кількість склянок спиртного, які вона вживає на тиждень (під "однією склянкою" програма розуміє 175 мл спиртного).

Після введення даних програма продемонструє, який вигляд матиме жінка через десять років, якщо не позбудеться згубної звички або хоча б не скоротить кількість спиртних напоїв. За словами представників Міністерства охорони здоров`я Шотландії, почервоніння, одутлість та інші характерні для питущих людей зміни зовнішності повинні жахнути представниць прекрасної статі і змусити їх задуматися.

Джерело зазначає, що додаток Drinking Mirror сумісний зі специфікацією під управлінням Android 2.2 і вище. До березня його можна буде завантажити абсолютно безкоштовно.

Згідно зі статистикою, протягом останніх 20 років кількість смертей серед мешканок Шотландії у віці 30-44 років, що зловживають алкоголем, зросла удвічі, а смертей від цирозу печінки побільшало утричі.

Раніше повідомлялося, що британські науковці з Університету Ліверпуля створили комп`ютерну програму для лікування пияків. Вона допомагає знизити споживання алкоголю.

Зазначимо, що Україна втрачає щороку понад 40 тис життів загублених саме алкоголем. Це, зокрема, близько 8 тис отруєнь алкоголем, приблизно 8 тис кардіопатій, а також інші причини смерті, причиною яких стає алкоголь - різні захворювання, а також нещасні випадки через вживання алкоголю: наприклад, куріння в ліжку в нетверезому стані і, як наслідок, пожежа, різні ДТП з причини водіння або появи на проїжджій частині в нетверезому вигляді тощо.

korzonews.info