У Китаї внаслідок зсуву загинули 42 людини

Жертвами зсуву на південному заході Китаю стали 42 людини. Такі дані з посиланням на агентство Сіньхуа передає

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Трагедія сталася в повіті Чженьсюн провінції Юньнань. Повідомляється, що могутній грязьовий потік накрив житлові будови 16 сімей села Гаопо. На цей час підтверджена загибель 42 людей, ще 2 одержали поранення. Точна кількість жителів, які опинилися під завалами зруйнованих будинків, поки що не відома. На місці зсуву тривають пошуково-рятувальні роботи.

У зв`язку із цією подією заступник голови КНР Сі Цзіньпін, а також глава уряду Вень Цзябао зажадали від відповідних служб зробити все можливе для порятунку людей, запобігти повторному зсуву і евакуювати постраждалих жителів із небезпечного району