У Чехії від грипу A/H1N1 померли 11 осіб

У нинішньому зимовому сезоні через грип у Чехії померли вже 11 осіб.

Як повідомляє Радіо Прага, у зв`язку з різким збільшенням числа хворих на грип і пацієнтів з дуже тяжким перебігом хвороби (з понеділка кількість госпіталізованих і летальних випадків підвищилася удвічі) головний санепідеміолог країни Владимир Валента розпорядився видати з медичних запасів 1440 упаковок антивірусного препарату Relenza, який належить до тієї самої категорії медикаментів, як і Tamiflu.

За словами В.Валенти, Чехії загрожує епідемія. Лабораторні тести підтверджують, що захворювання викликає небезпечний вірус A/H1N1.