У Росії штрафуватимуть за мат і лайку

У Росії пропонують штрафувати за мат і лайку в ЗМІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив віце-спікер Держдуми Росії Сергій Железняк.

«Комітет із конституційного законодавства та державного будівництва сьогодні рекомендував до розгляду в першому читанні поправки до КпАП про встановлення штрафів за ненормативну лексику в ЗМІ», - сказав С.Железняк.

Він пояснив, що до Держдуми і органів виконавчої влади постійно надходять численні звернення громадян із вимогою припинити використання ненормативної лексики в телепередачах, у друкованих ЗМІ.

«У чинному законодавстві встановлена адміністративна відповідальність за використання нецензурної лайки у громадських місцях і матеріалах ЗМІ, призначених для дітей і підліткової аудиторії. Проте ми вважаємо, що мат і нецензурна лайка неприпустимі в будь-яких ЗМІ, тому запропонували ввести заборону на використання ненормативної лексики й відповідальність за її використання в усіх ЗМІ», - заявив депутат.

На його думку, засоби масової інформації за визначенням не повинні бути поширювачами табуйованої в суспільстві лексики.

«Штраф за використання нецензурної лайки в ЗМІ для громадян пропонується призначити в розмірі від 2 до 3 тисяч рублів (від 67 до 100 доларів), на посадовців – від 5 до 20 тисяч (від 170 до 670 доларів), на юросіб – від 20 до 200 тисяч (від 670 до 6,7 тисяч доларів)», - уточнив депутат.

«Під законопроектом є підписи представників різних фракцій Держдуми, що свідчить про загальне розуміння необхідності вирішення цієї проблеми. Ми сподіваємося на підтримку законопроекту з боку депутатів і розгляд його парламентом найближчим часом», - повідомив С.Железняк.