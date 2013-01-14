Як поліпшити роботу слабкого серця

Слабке серце – це дуже поширена проблема. Мільйони людей по всьому світу страждають від серцевих захворювань. Нижче приведено декілька простих засобів, які допоможуть вам зміцнити серцевий м`яз.

«Серцевий бальзам» - так називається простий в приготуванні засіб, який допомагає швидко і ефективно поліпшити роботу серця.

Цей бальзам корисний для людей, які страждають на стенокардію, аритмію, ішемічну хворобу серця, загрудинними болями.

Для приготування цього чудового засобу вам потрібно буде літром білого або червоного натурального вина залити десять стебел петрушки і додати до одержаної суміші дві-три столові ложки яблучного оцту. Одержану масу потрібно прокип`ятити на малому вогні протягом десяти хвилин, після чого додати в засіб триста грамів меду і прокип`ятити його ще протягом трьох-чотирьох хвилин. Приймати даний бальзам потрібно три рази на день по одній столовій ложці.

Для того, щоб поліпшити роботу серця корисно також натщесерце з`їдати два яєчні білки, які необхідно збити з двома чайними ложками сметани і однією чайною ложкою меду. Домашній сир – це унікальний засіб, який просто незамінний як профілактичний для атеросклерозу. Вживайте домашній сир на сніданок або як вечеря з додаванням до нього зелень, овочі або фрукти.

