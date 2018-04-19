Чому мерзнуть руки і ноги

Це досить поширене явище у наш час - крижані руки і ноги. Це свідчить про затримку циркуляції крові і підвищення в`язкості крові. З одного боку – це склероз судин, з іншого – захворювання нервової системи.

Холодні руки і ноги спостерігаються частіше у гіпотоніків.

Порушення кровообігу в нижніх кінцівках веде в кінцевому результаті до облітеруючого ендартериїту, атеросклерозу. Якщо ноги і руки мерзнуть завжди і скрізь, то причиною можуть бути варикозна хвороба, аномалії в будові судин. Загальна недостатність кровообігу – порушення в роботі серця, судинна дистонія, теж може приводити до пониження температури кінцівок. При цукровому діабеті і хворобах щитовидної залози відбувається порушення проведення імпульсів по чутливих і вегетативних волокнах нервів кінцівок. Якщо разом з ногами і руками, що мерзнуть, ви відмітили зниження чутливості шкіри, порушення роботи серця, ламкість нігтів, зниження температури тіла, біль у гомілках, то необхідно звернутися до лікаря.

Нікотин – ворог судин. Куріння приводить до вазоспазму, викликаючи при цьому порушення кровообігу і запалення внутрішньої стінки судини і сполучної тканини. Першими страждають артерії нижніх кінцівок. Єдиний спосіб уникнути або припинити розвиток небезпечного процесу – кинути палити.

Якщо ви відмітили, що стопи і кисті рук часто без видимих причин пітніють, ви відчуваєте печіння, свербіння, оніміння, то необхідно здати кров на цукор.

Хвороба Рейно характеризується хворобливими спазмами артерій кистей і стоп, раптовим їх похолодненням через недостатній кровообіг. До хвороби Рейно схильні люди, які страждають холодовою алергією.

Коли мерзнуть пальці рук, потрібно загартовувати судини. Для цього в кімнаті з нормальною температурою опустіть руки в посудину з теплою водою на 3-5 хвилин. Потім перейдіть в холодне приміщення (холод примушуватиме периферійні судини скорочуватися) і знову опустіть руки в теплу воду на 7-10 хвилин (тепла вода примушуватиме судини розширюватися). Ось така гімнастика для судин дозволить протистояти судинозвужувальному рефлексу. Таку вправу потрібно робити до 3 разів на день протягом місяця і більше. Після загартування махайте руками, як млин.

Не забувайте про харчування. Необхідно вживати більше продуктів, багатих залізом: свійську птицю, рибу, пісне м`ясо, чечевицю, зелене листя овочів. Добре ці продукти запивати апельсиновим соком, оскільки він збільшує здатність організму поглинати залізо.

У будь-який час року організму потрібний вітамін Е, він розширює судини, забезпечуючи нормальний притік крові до кінцівок. Рекомендується приймати якомога більше вітаміну С, який зміцнює судинну стінку.

Чим частіше ми скорочуємо м`язи бігаючи, стрибаючи, плаваючи, тим більше крові перекачує наше серце, тим більше крові пропускають судини, тим краще кровопостачання кінцівок. Фізичні вправи особливо важливі, якщо ви ведете сидячий спосіб життя. Сидяче положення приводить до вазоспазму, тому кровопостачання нижніх кінцівок стає недостатнім. Кожні 15 хвилин вставайте з місця, потягніться, розімніть утомлені руки і ноги. Навіть після 3-хвилинної розминки працездатність різко підвищується, тому що поліпшується кровопостачання і головного мозку теж.

Що ж пропонує нам народна медицина?

Величезне значення має дієта. Відмовтесь від кави, какао, газованих і мінеральних вод, виключіть алкоголь і нікотин.

Літом прагніть ходити по піску, траві, уранішній росі, купатися у водоймищах. Купаючись, легко і м`яко розминайте ноги у воді.

Якщо немає протипоказань, приймайте сауну 1 раз в тиждень.

Парити ноги по коліна в гарячій воді. На ніч можна покласти грілку до ніг.

Робіть контрастні обливання ніг і рук. Чергуйте холодну з гарячою водою, поступово подовжуючи час процедури.

Робіть масаж рук (кистей рук) і ніг (від колін до кінчиків пальців). Особливо приділіть увагу литкам, підошвам. Приймайте настої трави суниці лісової або настій ягід бузини чорної, чорниці або шовковиці з розрахунку 1 ст. ложка сировини на 200 мл води.

Сік квіток каштану кінського, законсервований спиртом в співвідношенні 1:2, приймати по 30-40 крапель 3 рази на день.

Гілочки хвої з голками прокип`ятити, настояти годину, приймати ванну 15-20 хвилин. Строгих обмежень в кількості сировини немає.

Взяти1 ч.л. квіткового меду, тримати його під язиком до повного розчинення 6-8 разів на день. Курс лікування 2 місяці.

Зігрівайтеся і здоровенькі були!

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