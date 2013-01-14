У Росії майже 130 тисяч сиріт, які не знайшли нових батьків, і лише 18 тисяч сімей, які готові прийняти дитину.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це віце-прем`єр-міністр Росії Ольга Голодець повідомила на нараді в Москві, проведеній прем`єр-міністром Дмитром Медведєвим.

«У нас сьогодні в банку даних про дітей-сиріт розміщені персональні дані більш ніж про 128 тисяч дітей. Це діти, які сьогодні потребують влаштування в сім`ї. У нас сьогодні в країні заявлено 18 тисяч сімей, які готові прийняти дитину. Вони перебувають у різній стадії процесу – усиновлення, прийняття дитини», - сказала О.Голодець.

За її словами, 105 тисяч дітей перебувають у дитячих будинках і установах такого ж типу. Решта дітей з 128 тисяч перебувають в установах професійної освіти, оскільки їм виповнилося 14 років і частина з них продовжує навчання і живе в гуртожитках.

При цьому вона підкреслила, що в РФ найближчим часом буде скорочено терміни для оформлення процедур опіки і піклування.

За словами О.Голець, всього в Росії 654 тисячі таких дітей, але переважна більшість сиріт перебуває сьогодні на різних формах сімейного виховання: усиновлення, під патронатом, під опікою.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін підписав Закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який серед іншого забороняє усиновлення російських дітей громадянами США. Цей закон прийнятий у відповідь на американський закон, що передбачає запровадження візових санкцій проти росіян, які імовірно є відповідальними за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО. Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва» в пам`ять 2-річного російського хлопчика, який загинув у США через халатність усиновлювачів.