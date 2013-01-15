Хто ризикує померти внаслідок грипу

Спеціалісти з університету штату Юта провели дослідження і з`ясували, які люди піддаються розвитку важких форм грипу, а також смерті від цього інфекційного захворювання.

Під час наукового дослідження його керівник Ліза Олбрайт разом з колегами проаналізувала інформацію про родинні зв`язки жителів Юти, а також свідоцтва про смерть, видані у штаті впродовж останніх ста років.

Виявилося, що за цей період жертвами грипу стали приблизно 5 тисяч осіб, майже половина з яких померли під час пандемії іспанки в 1918 році. Потім дослідники вивчили причини смерті подружжя загиблих, а також їх кровних і некровних родичів до третього коліна.

У результаті з`ясувалося, що частіше за інших жертвами грипу ставали кревні родичі померлих - брати та сестри загиблих від грипу помирали від цього захворювання на 74% частіше, батьки - на 38% частіше, а діти - на 60% частіше, ніж некровні родичі померлих.

Чоловіки та дружини осіб, які померли від грипу, теж часто помирали з тієї ж причини, що, на думку вчених, пояснювалося їхнім спільним проживанням і зараженням одним і тим самим небезпечним різновидом вірусу.

Експерти вважають, що важкість протікання захворювання та смертність від грипу залежить як від особливостей штаму вірусу, так і від стану організму людини - зокрема , його віку, наявності супутніх захворювань, а тепер ще й від генів.

Таким чином, кревним родичам загиблих від грипу може бути особливо корисною щорічна вакцинація від цієї інфекції.

