Про що розповість крапля крові

При розвитку сучасних технологій і прогресі досліджень крові на базі професійних мікроскопів з`явилася можливість діагностики стану здоров`я пацієнта за живою краплею крові.

Можливості методу сканування і оптичні можливості мікроскопа дозволяють пацієнтові миттєво побачити стан своєї крові. Ряд показників дозволяє охарактеризувати стан здоров`я пацієнта, виявити інфекційні, грибкові і інші захворювання організму.

Сканування живої краплі крові за допомогою мікроскопа за допомогою збільшенням дозволяє визначити:

- стан еритроцитів, їх рухливість у плазмі, ступінь агрегації (склеювання в "монетний стовпчик") і сладжування (утворення безладної, суцільної агрегації)

- стан лейкоцитів, що характеризує основні властивості імунної системи за величиною макрофагів (у порівнянні з еритроцитами здатність до фагоцитозу, яка добре помітна при скануванні);

- стан тромбоцитів - схильність до утворення скупчень і наявності агрегації, як сприяючого чинника при тромбоутворенні;

- стан рідкої частини крові (плазми), ступінь її чистоти, наявність або відсутність мікроорганізмів, фізіологічних або (і) патологічних включень.

Спектр діагностики захворювань дуже широкий і дозволяє зробити висновок про стан:

- обміну речовин (жирового, білкового, вуглеводного, фосфорно-кальцієвого), який залежить від стану роботи підшлункової залози, печінки;

- про порушення, які можуть призвести до анемії, атеросклерозу, подагри, онкологічних захворювань; про стан імунітету і дисбактеріоз кишечнику, наявність в організмі паразитів.

Можливості мікроскопа дозволяють проводити дослідження в світлому і темному полі, а також фазово-контрастну і люмінесцентну мікроскопію різних середовищ організму.

Для проведення аналізу не потрібно складної підготовки, а результати дуже наочні і дають фахівцеві велику кількість корисної інформації про стан здоров`я пацієнта.

Зображення живої краплі крові передається на екран монітора комп`ютера за допомогою цифрової камери і зберігається у вигляді фотографій або відеоролика, який надалі зможе переглянути фахівець і обстежуваний пацієнт.