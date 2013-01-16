У США студент відкрив стрілянину в бізнес-школі

Студент відкрив стрілянину в будівлі бізнес-школи в американському Сент-Луїсі, поранивши співробітника, після чого спробував накласти на себе руки.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, обидва постраждалих були доставлені до лікарні. Лікарі припускають, що вони виживуть, повідомив глава поліції Сент-Луїса Сем Дотсон.

За його словами, постраждалий співробітник протягом багатьох років працював адміністратором у цьому навчальному закладі, а стріляючий студент вже чотири роки час від часу відвідував там заняття. Схильності до насильства за ним до цього не помічали.

До моменту прибуття поліції багато студентів у паніці вибігли на вулицю. Ніхто з інших 40-50 людей, які перебували в будівлі, не постраждав.

Раніше в штаті Нью-Йорк був прийнятий закон, що обмежує право на володіння зброєю. Це стало реакцією на бійню в школі Сенді-Хук у штаті Коннектикут, під час якої було вбито 20 дітей і шестеро дорослих.