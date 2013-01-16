У Гавані зареєстровано спалах холери.

Міністерство охорони здоров`я Куби підтвердило, що в Гавані на холеру захворіла 51 людина. Це найбільший спалах холери на Кубі за останні кілька десятиліть, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Джерелом розповсюдження захворювання виявився власник продуктового магазина, який заразився холерою на сході країни під час попереднього спалаху.

На даний час лікарі обходять всі райони Гавани, перевіряючи жителів.

У центральному районі Серро, де почався нинішній спалах холери, закрито кафе і ресторани, а магазини торгують продуктами і напоями лише в упаковках.

Спалах був зареєстрований 6 січня. За словами представника Міністерства охорони здоров`я, вжиті заходи означають, що хвороба знаходиться у стадії згасання.

Проводиться роз`яснювальна робота серед населення щодо заходів гігієни і правильної обробки харчових продуктів.

Холера розноситься через заражені воду і продукти харчування. Вона викликає сильне зневоднення організму і може привести до смерті.

До липня минулого року на Кубі холери не було з часів революції 1959 року.

bbc.co.uk