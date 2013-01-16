Як зміцнити нігті: 5 простих способів

Зима - не найкращий період для нігтів. Вони знай ламаються, шаруються, а кутикула грубшає надзвичайно швидко. Тому саме зараз необхідно забезпечити нігтям гідний догляд. Лише кілька нехитрих прийомів - і ти побачиш, як твій манікюр зміниться на очах!

Дізнайся 5 простих способів, як зміцнити нігті разом з tochka.net!

Червоний перець

Така маска з червоним перцем зміцнить і прискорить ріст нігтів. Змішай половину чайної ложки червоного меленого перцю, 10 крапель кип`яченої води і одну чайну ложку жирного крему для рук. Суміш потрібно протримати на водяній бані близько 10 хвилин, потім охолодити і змастити нею нігті рівним шаром. Маска діє близько 20 хвилин, потім її потрібно змити і нанести на пальці жирний крем. Використовуй маску тільки раз на місяць.

Лимонний сік

Лимонний сік дуже добре зміцнює нігті. У блюдці змішай столову ложку соку з парою щіпок солі і пензликом нанеси на нігті. Така маска діє близько 20 хвилин, потім змий її теплою водою і нанеси крем.

Віск

Маска з воском зробить твої нігті дуже міцними! На водяній бані розтопи 4 г бджолиного воску, додай потовчений варений круто жовток, перемішай. Після краплями додавай персикову олію до загустіння маски. Нанеси на пальці на 20 хвилин, потім змий водою і нанеси крем. Можеш використовувати таку маску щодня.

Желатин

Желатин ідеально живить і зміцнює ослаблені нігті. У склянці окропу розчини 0,5 ст. ложки желатину, остуди і опусти в суміш нігті на 20 хвилин. Потім вимий руки теплою водою і нанеси крем. Використовуй желатинову маску 2-3 рази на тиждень.

Вітамін А та Е

Ці вітаміни є найважливішими у формуванні здорової нігтьової пластини, тому купи їх в аптеці і щодня втирай перед сном.

Найголовніше - піклуйся про свої нігті, і тоді вони будуть рости здоровими, красивими і міцними!

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