Спорт подолає зимову депресію

Депресія відноситься до тих недуг, які простіше попередити, аніж лікувати, - впевнена Алла Наіста, лікар-психіатр вищої категорії Обласного психіатрично-наркологічного медичного об`єднання.

Висипайтеся. Як правило, депресивний стан супроводжується безсонням. Сон – найкращий лікар. Лягаючи спати, добре провітрюйте спальню. Забезпечте достатній приплив свіжого повітря у спальню, – залишена відкритою кватирка дозволить вам прокинутися бадьорішим, - радить лікар.

Не зловживайте спиртними напоями. Займайтеся спортом. Звичайна ранкова зарядка – це добрий і перевірений спосіб для боротьби з депресією, що насувається. Якщо ви і раніше регулярно підтримували хорошу форму, то тепер спробуйте займатися до повної фізичної знемоги. Це теж хороший спосіб зняти душевну напругу.

Чергуйте розумову працю і фізичне навантаження. Знайдіть таку людину, з якою можна поговорити по душах, поділитися з нею своїми переживаннями.

Не займайтеся самокопанням, не перевантажуйте думки пам`яттю про образи. Залиште минуле в минулому. Не бійтеся майбутнього – більшість бід, які можна собі навигадувати, ніколи не трапляться. Змініть обстановку. Якщо депресія вже наступає, то вона ніколи не зникне, якщо замкнутися в чотирьох стінах і хандрити.

Слухайте ту музику, яка вам до душі, спробуйте знайти собі творче заняття.

Перегляньте свої звички в харчуванні. Шоколад і банани містять ендорфіни, здатні піднімати настрій. А насіння, горіхи, хліб з борошна грубого помелу, гречка, вівсянка, боби, місять багато вітаміну В1 (тіаміну), дефіцит якого викликає серйозні порушення в роботі нервової системи. Вищезгадані продукти добре поповнять раціон поживними речовинами.

В будь-якому разі, як тільки відчуєте зміни своєму душевному стані, відчуєте тривогу, якщо вас почнуть обтяжувати негативні думки, – одразу зверніться до лікаря. Не слід боятися слова "психіатр". Адже психіатрія – це "лікування душі", лікувальна дія душі щодо організму, що досягається завдяки впливу лікаря.

Gazeta.ua