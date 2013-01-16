Як поліпшити імунітет

"Щоб поліпшити імунітет, треба переглянути своє харчування, - розповіла у коментарі Gazeta.ua столичний фахівець з натуральної медицини, фітотерапевт Марина Головаха.

За її словами, імунна система дуже часто виснажується, бо бореться з непотрібними продуктами.

"Якщо пацієнт їсть те, що йому не підходить, організм намагається захиститися. Наприклад, усі вважають, що лимон корисний, а шлунок цієї людини його не перетравлює. Ці продукти для людини несмачні. Якщо вона все одно їх їсть, з`являється алергія - здуття та інші реакції".

Аби знати, що їсти, треба здати аналізи. Якщо у людини в аналізі калу багато м`язових волокон, то м`ясо їй не підходить. Замість яловичини може підійти курка або просто треба меншу порцію. Радить не їсти і не робити зайвого.

"Якщо людині її робота в радість - вона витрачає утричі менше енергії. І не треба себе підхльостувати гінкго білоба або ехінацеєю. Якщо ж тихо ненавидіти свою роботу і гвалтувати себе на кожному кроці, то важко, бо людина воює сама з собою. Наша задача - перестати воювати з собою".

Люди, особливо у столиці, витрачають забагато енергії. Починають пити елеутерокок чи ехінацею.

"Місяць побігає бадьорий, а потім виснажує організм, працездатність падає. Людина стає залежною, підвищує дози. Не треба себе вводити в стан постійного цейтноту. Якщо організм каже, що більше не можеш - іди відпочинь, розслабся, поїж. Неможливо випити п`ять таблеток, потім десять годин працювати, три години сидіти в інтернеті і бути при цьому бадьорим, красивим і працездатним".

Пити ліки для підвищення імунітету без призначення лікаря не можна.

"Їх прописують при лікуванні хронічних вірусних інфекцій. Імунологи роблять тест на ефективність. Беруть пробу імунітету, перевіряють який препарат діє, і призначають його. Тоді організм не витрачає зайвих ресурсів. У кожної людини є свій запас антитіл, які захищають організм. Коли людина місяцями пє ехінацею, то витрачає всі резерви. Коли приходить інфекція - йому нема чим захищатися, бо закінчилися усі білкові запаси.

Найчастіше люди слабнуть через отруєння організму токсинами. Треба їх вивести і перерозподілити навантаження. Якщо нездужання повторюється, потрібно піти до терапевта. Причиною може бути хронічна вірусна інфекція, глисти і навіть онкологія".

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