Чому виникає "дежавю"

У вас коли-небудь виникало відчуття, що місце, в яке ви потрапили вперше, вражаюче вам знайоме? Або що ось ця конкретна розмова у всіх найдрібніших деталях вже відбувалася раніше?

Це відчуття прийнято називати французьким dйjа vu (дослівно перекладається як «уже бачене») і воно знайоме 60-80% всіх людей.

Не дивлячись на те, що явище це рідкісним не назвеш, наука знає про нього не так вже багато. Його виникнення непередбачуване, воно триває миті і жодних слідів, які можна було б зареєструвати, після себе не залишає. Тільки нічим не підтверджені завіряння: «У мене тільки що було дежавю!»

На сьогодні існує декілька теорій щодо його виникнення. Ось найзначніші:

Нейронні розряди

Несподіванка виникнення дежавю означає, що його вивчення досвідченим шляхом практично неможливе, так що ученим доводиться покладатися тільки на слова людей, яким доводилося переживати цей стан.

Проте виявилося, що хворі епілепсією на самому початку нападів хвороби теж досить часто переживають дежавю. Це відкриття дозволило вивчити цей феномен детальніше.

Епілептичні напади викликаються зміною електричної активності нейронів у фокальній ділянці мозку. Ця нейронна активність може розповсюдитися як ударна хвиля під час землетрусу по всьому мозку, включаючи і середню скроневу частку, яка грає ключову роль в зберіганні довготривалих спогадів. Від цього перед самим нападом епілепсії і виникає дежавю.

Для того, щоб визначити відділи, з яких йдуть сигнали дежавю, дослідники вимірювали нейронну активність головного мозку таких пацієнтів. Таким відділом виявилася нюхова кора. В результаті виникло припущення, що дежавю – результат дисфункціональних електричних розрядів в мозку.

Подібні нейронні розряди можуть виникнути і у людей, не страждаючих епілепсією. Прикладом можуть служити мимовільні здригання, які іноді трапляються при засинанні.

Проте деякі дослідники вважають, що дежавю хворих епілепсією і здорових людей – різні явища, і указують на те, що у перших воно може тривати досить довго, у других – завжди швидкоплинне.

Збій роботи пам`яті

Дежавю у здорових людей може бути результатом збою роботи пам`яті, яка розділяється на короткочасну і довготривалу. Дежавю трапляється, як вважають деякі учені, через різницю в системах пам`яті, які обробляють новий досвід. Інформація може якимсь чином минути короткострокову пам`ять і потрапити відразу в «течку» в мозку, де зберігається довгострокова. Цим і пояснюється, що нова подія або явище здається до болю знайомим, але не настільки «матеріальним», як справжній спогад.

Реакція на знайомі деталі

Ще одна теорія свідчить, що дежавю може бути реакцією систем пам`яті головного мозку на знайомі деталі абсолютно нового переживання. Наприклад, коли ви в незнайомій країні заходите в ресторан з деталями в оформленні інтер`єру, схожими з оформленням ресторану у вашому рідному місті.

Ну, й звичайно, існує і безліч паранормальних теорій – минулі життя, викрадання інопланетянами тощо.

Поки що це тільки теорії, але наука не стоїть на місці і рано чи пізно ця загадка, як і багато інших, які загадала нам наша сіра речовина, буде розгадана.

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