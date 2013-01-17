Буряковий сік знижує артеріальний тиск

Вживання 500 мл бурякового соку на день знижує артеріальний тиск. Ефект спостерігається приблизно через годину після вживання соку і триває протягом доби.

Британські учені з Медичної і стоматологічної школи Бартса і Лондона провели дослідження за участю здорових добровольців, яким було запропоновано випити півлітра бурякового соку. За годину після вживання соку артеріальний тиск в учасників почав знижуватися, зазначили учені. За їх даними, максимальне зниження тиску (верхнього - на 10,4 мм. рт. ст. і нижнього – на 8 мм. рт. ст.) було зареєстровано приблизно через 3 години після вживання соку, причому ефект продовжувався до 24 годин.

За словами керівника дослідження Амріти Ахлуваліа, ефект бурякового соку пояснюється високим вмістом нітрату – речовини, яка міститься також у салаті і шпинаті. Під дією бактерій, що знаходяться на поверхні язика і потрапляють у слину, нітрат перетворюється на нітрит. При проковтуванні нітриту і його попаданні в кисле середовище шлунку, ця речовина перетворюється на оксид азоту або потрапляє в кров у вигляді нітриту.

Час максимальної концентрації нітриту в крові відповідав найбільшому зниженню артеріального тиску у добровольців, що послужило підтвердженням ролі цієї речовини, зазначили дослідники. При блокуванні процесу перетворення нітрату на нітрит (з цією метою на поверхню язика добровольців наносили анаеробні бактерії) вживання бурякового соку не призводило до зниження артеріального тиску, що послужило додатковим підтвердженням ключової ролі нітриту.

За статистикою, від артеріальної гіпертонії страждає більше 25% дорослого населення планети. Підвищений тиск є наслідком приблизно 50% випадків ішемічної хвороби і 75% інсультів.

«Наше дослідження свідчить про те, що вживання бурякового соку або інших овочів, багатих на нітрати, може бути простим способом підтримки здоров`я серцево-судинної системи, а також може стати додатковим методом боротьби з підвищеним артеріальним тиском», - повідомила Ахлуваліа.

У свою чергу, професор Грехем Макгрегор із Британського суспільства гіпертонії зазначив необхідність більш довготривалих досліджень за участю пацієнтів, що страждають від гіпертонії.

