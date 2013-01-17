Силові тренування перешкоджають розвитку цукрового діабету

Силові тренування можуть сприяти зниженню ваги і перешкоджати розвитку діабету не гірше, ніж біг, свідчать результати недавніх досліджень.

До такого висновку прийшли американські учені, що виростили мишу, у якої мускулатура розвивається так само, як у людини, що тренується гирею.

Групі дослідників з медичного університету Бостона за допомогою генетичних маніпуляцій з мишами вдалося добитися від них зростання м`язів, аналогічних тим, які розвиваються у людини при силових вправах.

Коли ген, задіяний в м`язовому розвитку таких "мутантів", штучним чином відключається, миші, якщо їх посадити на фастфудовскую дієту, починають страждати від ожиріння і проблем з печінкою.

Той же самий гризун при активованому "м`язовому гені" починає активно спалювати зайві жири, зникає інсулінова недостатність.

Цікаво, що мишу продовжують при цьому годувати їжею з великим вмістом жиру і цукру, при цьому не дають багато рухатися.

Учені тепер з упевненістю заявляють, що м`язи, за допомогою яких ми піднімаємо тяжкість, контролюють ще і обмін речовин у всьому організмі.

Фахівці з фізкультури Бристольского університету у Великобританії вважають, що це відкриття може бути особливе корисно для літніх людей, яким вже просто важко пробігати багато кілометрів.

Вони можуть звернути увагу на гантелі, адже вправи з ними не вимагають особливої витривалості, а водночас поліпшують метаболізм.