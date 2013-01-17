Кому не можна пити молока

Людям з дефіцитом лактази. Якщо після випитої склянки напою, починається "революція" — живіт бурчить і наступає послаблення, причина молочної нестерпності в дефіциті ферменту лактази, що переварює молочний цукор — лактозу. Його мають близько 15% людей.

Алергікам. У деяких людей на молоко може виникати алергія через несприйняття деякими алергіками молочного антигену "А". В цьому випадку молочне може викликати свербіння шкіри, висипи і навіть спровокувати приступ бронхіальної астми.

Людям зі схильністю до утворення фосфатних каменів у нирках. Якщо у людини є така схильність, молоко сприятиме появі ниркових каменів. Дізнатися про те, чи є у вас така схильність, можна по тому, чи був подібний ефект у батьків (нерідко передається спадково, генетично) і аналізу сечі — якщо у ній є осад із фосфатів.

Людям після 55 років. У молоці міститься міристинова кислота, яка сприяє накопиченню в організмі ліпопротеїдів низької щільності, що відіграють важливу роль у розвитку атеросклерозу. Після 55 років атеросклероз розвивається у більшості людей, тому вживання молока краще обмежити.

Безпечна доза молока — 300 г на день.