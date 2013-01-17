Кому необхідно вживати препарати кальцію
Зміцнять зуби та волосся
Показання до застосування препаратів кальцію:
- Дітям у разі рахіту і в період інтенсивного росту
- Жінкам під час вагітності, грудного вигодовування та клімактеричного періоду
- З метою профілактики остеопорозу та карієсу зубів
- Для лікування остеопорозу, переломів кісток, алергійних станів
- У разі перебування на тривалому постільному режимі, лікуванні гормональними препаратами та антибіотиками
- Людям зі зниженою мінералізацією кісток внаслідок захворювань печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, залоз внутрішньої секреції
- Для зміцнення зубів та волосся.
Препарати кальцію в різних комбінаціях можна придбати у будь-якій аптеці. Тому, якщо ви належите до однієї з перелічених груп, придбайте собі цей життєво необхідний елемент та пройдіть оздоровлювальний курс. Попередньо не забудьте проконсультуватися з лікарем.
Продукти, багатІ на кальцІй
Сири тверді - 600-1040; сухе молоко - 920; соя, бобові - 257; горіхи (різні) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; фініки - 160; кефір, йогурт, вершки - 110-120; квасоля - 105; риба (особливо сардини, лосось) - 30-90; сир домашній - 80; хліб з висівками - 60.