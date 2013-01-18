Від яких продуктів товстішають

Зайві калорії підстерігають нас всюди. І якщо ти їси на сніданок мюслі і думаєш, що схуднеш, прочитай цей матеріал.

1. Цукор. Відмовся від чаю і кави з цукром. Також слід обмежити вживання пакетованих фруктових соків, в яких теж міститься багато цукру.

2. Картопля принесе користь організму, але тільки молодою і лише відвареною або запеченою.

3. Продукти, що містять борошно. Хлібобулочні вироби, виготовлені з борошна вищого гатунку, білий хліб, здоба, пироги, торти варто виключити.

4. Білий шліфований рис містить багато крохмалю, який не кращим чином позначається на фігурі. Повністю відмовлятися від рису не потрібно, можна просто обмежити його споживання до 1-2 порцій в тиждень. Спробуйте замість білого бурий рис, в якому зберігаються всі корисні властивості цієї крупи.

5. Каші швидкого приготування, мюслі. Швидкі сніданки містять "порожні" вуглеводи, які ненадовго створюють відчуття ситості.

6. Наваристі м`ясні і курячі бульйони містять багато холестерину.

7. Жирне м`ясо, сало, ковбаси, сосиски – це продукти, які не тільки заважають худнути, але і підривають стан організму в цілому. Вживати промислові м`ясопродукти можна украй рідко і у мінімальній кількості.

8. Шпроти, копчена риба, консерви в олії. Ці продукти перенасичені жирами, які гальмують процес схуднення.

9. Вершкове масло – продукт, що містить величезну кількість калорій і жирів. Проте, повністю відмовлятися від нього лікарі не рекомендують: вершкове масло має в своєму складі вітаміни А, D, Е, РР, а також вітаміни групи В, жирні кислоти, вуглеводи, білки, кальцій, калій, залізо, магній, марганець, мідь, натрій, фосфор, цинк. Без цих корисних речовин нам не добитися здоров`я шкіри, волосся і нігтів. Головне – у вживанні вершкового масла знати норму і міру, 10 грамів в тиждень.

9. Майонез. Будь-який. Краще навчитися готувати домашній майонез: користь від нього буде набагато більшою, а страви з ним вийдуть смачнішими.

10. Насіннячка, чіпси, сухарі, солоні горішки і будь-який фаст-фуд.

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