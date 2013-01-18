Вчимося правильно мити волосся

Косметологи озвучили декілька простих правил по догляду за волоссям.

- Намочіть волосся водою і гарненько потріть руками, змийте залишки попереднього шампуня або бальзаму, пише lico.com.ua.

- Нанесіть помірну кількість шампуня, постарайтеся розділити його в рівних кількостях по всій голові, м`якими масажними рухами.

- Промийте, поки повністю зникне піна. Не застосовуйте шампунь ще раз, пам`ятайте, що це сприяє висушуванню волосся.

- Використовуйте кондиціонер не на всю довжину, оскільки у волосистої частини голови існує природне шкірне сало, краще нанесіть його тільки на кінчики. Потім змийте.

- Стисніть і висушіть рушником волосся стільки, скільки ви можете стискаючи його, але не тріть, тому що це руйнує структуру волосся. Таким чином, Ви запобіжите перериванню кінчиків.

- Розчісуйте волосся, починаючи з кінчиків, а потім піднімаючись вгору, поки ви не розчешете все волосся. Робіть це обережно, гребінцем з не дуже густими зубцями.

- Якщо є можливість, дайте висохнути волоссю самостійно, без допомоги фену.

Також не слід мити волосся щодня – саме миття волосся не впливає на корінь волоса, проте цей процес супроводжується сушкою феном, внаслідок чого, волосся стає сухим і ламким.

segodnya.ua