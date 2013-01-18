Що може призвести до грибкової хвороби

Мийте ноги, як тільки починаєте відчувати запах. Мити ноги потрібно з милом і ретельно, адже ваша мета – позбавитися всіх бактерій. І не забувайте їх гарненько витирати, адже волога тільки допомагає бактеріям. Щоб ноги менше потіли, використовуйте присипки тальку і аерозолі для ніг – в їх склад входять речовини, які вбирають вологу і знищують бактерії. Міняйте свої шкарпетки кожного разу, коли вони пропотівають.

Помічні ванночки для ніг з марганцівкою або з оцтом. Розчин марганцівки повинен бути світло-рожевого кольору, якщо ви робите ванну з оцту, то приготуйте ванну і влийте туди півсклянки оцту. Після ванни не варто ще раз споліскувати ноги, їх треба тільки витерти. Ще один популярний спосіб - ванна з міцним чаєм. На процедури слід виділити близько 20 хвилин кожного вечора. Але не робіть ванн, якщо у вас є ранки або тріщини на ногах. Якщо всі ваші дії безуспішні, йдіть до лікаря. Це може означати, що у вас не бактерії, а грибок. Не всякий грибок можна вилікувати в домашніх умовах, можливо, лікар призначить вам спеціалізоване лікування.

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