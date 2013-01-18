Які продукти підвищують оптимізм?

Овочі і фрукти роблять людину щасливішою і оптимістичнішою. Таке припущення висловили учені з Гарвардського університету на підставі результатів свого дослідження.

У дослідженні брали участь близько 1 тис. чоловіків і жінок у віці 25-74 року. За допомогою аналізу крові у всіх добровольців зміряли рівень різних антиоксидантів, а за допомогою спеціальних опитувальників – рівень задоволеності життям. З`ясувалося, що у людей з високим рівнем оптимізму виявився найвищий рівень антиоксидантів каротиноїдів. Цими щонайпотужнішими антиоксидантами багаті овочі і фрукти.

Виходячи з цього, учені припустили, що раціон, багатий овочами і фруктами, підвищить оптимізм. Разом з тим, учені не виключають, що оптимістичний настрій примушує людину їсти більше овочів і фруктів.

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