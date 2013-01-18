76% росіян підтримали заборону на усиновлення дітей американцями

76% росіян підтримали заборону на усиновлення дітей громадянами США, хоч лише 14% розглядають можливість прийому в свої сім`ї сиріт.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Так, переважна більшість росіян підтримали цей закон - 76%. Його прихильники найчастіше аргументують свою позицію переконанням, що російські діти повинні виховуватися на Батьківщині, держава самостійно повинна вирішувати проблему сирітства, тоді як за кордоном усиновлені діти часто стають об`єктами кримінальних дій і знущань. Ті, хто виступає проти закону, - 24%, вважають, що він позбавляє сиріт шансу знайти сім`ю і зазначають, що проблеми держави треба вирішувати іншими способами.

У той же час, за даними опитування, особистий досвід усиновлення мають лише 2% опитаних росіян.

При цьому можливість усиновити дитину тією чи іншою мірою розглядають для себе лише 14% опитаних, таких, що не мають такого досвіду: з них 4% мають таке бажання, 7% – не виключають вірогідності усиновлення, у 3% є розбіжності в сім`ї з цього питання. Не збираються усиновляти дитину 81% опитаних. 5% вагаються відповісти.

Можливість усиновити дитину з серйозними проблемами із здоров`ям і відхиленнями в розвитку розглядають для себе 4% росіян.

Сьогодні більшість респондентів упевнені, що держава повинна заборонити усиновлення російських дітей іноземними громадянами - 53%. Ще три роки тому прихильників цієї позиції було істотно менше - 38%. Протилежної думки дотримуються 35% росіян (у 2010 році – 48%). Вагаються відповісти 12% (у 2010 році – 14%).

Наголошується, що «діти повинні усиновлятися співвітчизниками» – один з ключових аргументів прихильників заборони на усиновлення російських дітей іноземними громадянами (46%). Стільки ж респондентів апелюють до переконання, що проконтролювати долю дітей, які перебувають за кордоном, неможливо (46%). Дещо менше тих, хто вказує на ризик для дітей стати жертвами кримінальних структур (33%).

Ті, хто виступає проти заборони на іноземне усиновлення, вважають, що громадянство усиновлювача не має значення (48%), вказують на вищий рівень життя в інших державах (48%) і зазначають, що іноземці усиновляють таких дітей, яких ніколи не візьмуть у сім`ї самі росіяни (48%).

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД проведено 12-13 січня 2013 р. Опитано 1600 осіб у 138 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Як повідомляв УНІАН 14 січня, в Росії майже 130 тисяч сиріт, які не знайшли нових батьків, і лише 18 тисяч сімей, готових прийняти дитину.

28 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який серед іншого забороняє усиновлення російських дітей громадянами США. Цей закон прийнятий у відповідь на американський закон, що передбачає запровадження візових санкцій проти росіян, які є імовірно відповідальними за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО. Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва» в пам`ять 2-річного російського хлопчика, який загинув у США через халатність усиновлювачів.