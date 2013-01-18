Ревнощі - це хвороба

Учені з університету Пізи пропонують виявляти потенційних ревнивців за допомогою медоглядів і лікувати їх препаратами.

Вони вважають, що напади формування патологічних ревнощів – результат перезбудження в певній зоні головного мозку.

Ревнощі, які супроводжуються одержимістю і бажанням заподіяти шкоду партнерові, є проявом «синдрому Отелло». У цьому стані надмірно виробляється гормон допамін, пояснюють психіатри. На їх думку, потенційно небезпечних ревнивців можна виявити за допомогою магнітно-резонансного дослідження і лікувати за допомогою лікарських препаратів.

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