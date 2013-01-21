У чому лікувальний секрет авокадо?

Цей незвичайний фрукт надзвичайно багатий вітамінами і корисними речовинами, і вельми благотворно впливає на здоров`я!

Авокадо родом з Південної Америки і Мексики, проте зараз їх вирощують і на півдні Європи.

Через високий вміст жиру (більш як 20%) індійці називали цей фрукт «масло лісу». Авокадо має грушовидну форму, шкірка у нього буває іноді гладкою, іноді – зморщеною. За кольором варіюється від ясно-зеленої до темно-зеленої. М`якоть – частіше за весь ясно-зелена, м`яка, ніжна, з терпким горіховим смаком. У середині знаходиться тверда коричнева кісточка.

Жир, який міститься в авокадо, дуже легко засвоюється організмом через високий вміст ненасичених жирних кислот.Також в ньому міститься більше вітамінів В і Е, і майже немає вуглеводів, проте низькокалорійним його не назвеш, скоріше навпаки – він по праву може називатися найкалорійнішим фруктом (223 ккал).

Вміст поживних речовин в одному середньому авокадо:

•Фосфор – 95 міліграм.

•Кальцій – 23 міліграми.

•Залізо – 9 міліграм.

•Калій – 1,3 міліграм.

•Вітамін В3 (ніацин) – 8,6 міліграм.

•Вітамін А – 600 одиниць МЕ.

•Вітамін С – 82 міліграми.

•Також у авокадо міститься: мідь, вітамін Е, вітамін В2 (рибофлавін) і фолієва кислота.

Вживання авокадо сприяє запобіганню виникненню інфаркту, допомагає краще справлятися із стресами і сприяє розгладженню шкіри.

Цілющі авокадо дуже корисні для шкіри. Мононенасичені жири, вітаміни А і Е допомагають зберегти цілісність оболонки, яка оточує клітини шкіри, зменшує запалення, пов`язані з вугровим висипом, екземою, псоріазом.

Авокадо містить сіль фолієвої кислоти, калій і велику кількість харчових волокон. Це допомагає знизити рівень холестерину і збільшити рівень здорових жирів в організмі.

Авокадо і здоров`я крові

У ньому міститися залізо, мідь і вітамін В2, які сприяють регенерації червоних кров`яних тілець і запобігають анемії.

Авокадо і кров`яний тиск

Авокадо дуже багатий калієм. У ньому його на 60% більше, ніж в бананах. Продукти, багаті калієм допомагають понизити ризик серцево-судинних захворювань.

Авокадо і онкологічні захворювання

Олеїнова кислота, що міститься в авокадо, захищає від раку молочної залози. Дослідження журналу «Дієтологічна біохімія» (The Journal of Nutritional Biochemistry) показали, що плоди авокадо зупиняють ріст ракових клітин. Каротиноїди разом з вітаміном Е допомагають знищувати ракові клітини хворих на рак простати. Фіторечовини в ракових клітинах збільшують вміст вільних радикалів в ракових клітинах при цьому без шкоди для здорових клітин.

Авкоадо і здоров`я шкіри та волосся

Препарати, в яких є авокадо, підходять для сухої шкіри, вони допомагають нормалізувати внутрішньоклітинні процеси, розгладжують маленькі кморщечки, покращують колір шкіри.

Авокадо відмінно підходить для зволоження сухої шкіри і волосся. Його можна застосовувати у формі масок і в перетертому вигляді.

Авокадо і здоров`я кишечника і шлунку

Клітковина, яка є в авокадо, допомагає від закрепів і сприяє травленню.

Авокадо і здоров`я

Авокадо містить безліч корисних речовин: мінерали, вітаміни, корисні для серцево-судинної системи, мононенасичені жири. Вживання авокадо разом з багатими каротиноїдами фруктами і овочами – хороший спосіб поліпшити засвоєння каротиноїдів організмом. Наприклад, якщо Ви додасте авокадо в салат, то значно підвищите кількість альфа і бета-каротину і лютенину, що поступають в ораганизм.

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